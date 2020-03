Bundespolizeiinspektion Trier

BPOL-TR: Bundespolizei vollstreckt zwei Haftbefehle

Trier (ots)

Zwei Haftbefehle wurden am Freitag von der Bundespolizei Trier vollstreckt.

Eine 22-jährige Rumänin wurde am Freitag im Rahmen der eingeführten Grenzkontrollen auf der BAB 64, Rastplatz Markusberg, kontrolliert. Sie wurde mit Haftbefehl der Staatsanwaltschaft Hannover wegen Körperverletzung und Hausfriedensbruch gesucht. Durch Zahlung der Geldstrafe incl. Kosten in Höhe von 320 Euro wendete sie eine 25-tägige Haftstrafe ab und setzte ihre Reise fort.

Am gleichen Tag wurde ein 29-jährigen Albaner am Hauptbahnhof Trier verhaftet. Gegen ihn lag ein Untersuchungshaftbefehl der Staatsanwaltschaft Trier wegen besonders schwerem Fall des Diebstahls vor. Er soll im Februar 2020 in zwei Fällen gemeinschaftlich Gegenstände aus einem verschlossenen PKW gestohlen haben. Zum Eindringen in den PKW wurden dabei die Fahrer-und Beifahrerscheiben eingeschlagen. Nach Vorführung beim Amtsgericht Trier und Beschlussfassung durch den Richter wurde er zur JVA Trier verbracht.

