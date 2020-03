Bundespolizeiinspektion Trier

BPOL-TR: Bundespolizei nimmt alkoholisierte Mädchen in Gewahrsam

Trier (ots)

Eine 17-jährige Jugendliche und zwei 13-jährige Kinder wurden in der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag von der Bundespolizei am Hauptbahnhof Trier in Gewahrsam genommen.

Nach ersten Erkenntnissen tranken alle drei zusammen Alkohol, wobei die 17-Jährige aufgrund übermäßigem Alkoholkonsums medizinisch betreut werden musste. Die bereits mehrfach aus einer Jugendhilfeeinrichtung abgängigen Mädchen waren zudem zur Ingewahrsamnahme - Vermisst - ausgeschrieben und wurden nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen einem Betreuer übergeben.

