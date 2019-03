Polizeipräsidium Rheinpfalz

POL-PPRP: Unfall in der Bremserstraße - Geschädigter gesucht

Ludwigshafen (ots)

Am 25.03.2019 gegen 17:40 Uhr touchierte eine 75-Jährige beim rückwärts einparken mit ihrem Heckstoßfänger den Frontstoßfänger eines Autos, das am Fahrbahnrand geparkt war. Ein Zeuge beobachtete von einem Fenster aus, wie die 75-Jährige aus ihrem Auto aus stieg und die beiden Stoßfänger betrachtete. Daraufhin öffnete er das Fenster und sprach sie an, dass sie die Polizei anrufen solle. Die 74-Jährige erwiderte, dass kein Schaden entstanden sei und ging weg. Daraufhin benachrichtigte der Zeuge die Polizei. Als diese an dem Ort des Geschehens ankam, war das Auto des Geschädigten nicht mehr da. Die Unfallverursacherin wurde in einem Gebäude angetroffen. Sie gab den Sachverhalt zu. Gegen sie wurde ein Verfahren wegen Unfallflucht eingeleitet. Nun wird der Geschädigte gesucht. Von dem Auto ist nur bekannt, dass es ein Wormser Kennzeichen hat. Wer sachdienliche Hinweise zu dem unbekannten Auto bzw. dem Halter oder dem Fahrer machen kann, wird gebeten, sich bei der Polizeiinspektion Ludwigshafen 2 unter der Telefonnummer 0621 963-2222 oder per E-Mail piludwigshafen2@polizei.rlp.de zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Rheinpfalz

Anke Buchholz

Telefon: 0621-963-1035

E-Mail: pprheinpfalz.presse@polizei.rlp.de

www.polizei.rlp.de/pp.rheinpfalz



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeipräsidium Rheinpfalz, übermittelt durch news aktuell