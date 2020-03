Bundespolizeiinspektion Trier

BPOL-TR: Bildung einer terroristischen Vereinigung - Bundespolizei verhaftet Belgier

Trier/BAB 64 (ots)

Bereits am 17.03.2020 wurde auf der BAB 64, Rastplatz Markusberg ein 51-jähriger Belgier von Unterstützungskräften der Bundespolizeiabteilung Bad Bergzabern, im Rahmen der eingeführten Grenzkontrollen zu Luxemburg, verhaftet.

Dem als Beifahrer in einem Renault eingereisten Mann wird vorgeworfen, an der Bildung einer terroristischen Vereinigung in Marokko beteiligt gewesen zu sein. Diese hatte die Bestrebung Terrorakte zu begehen. Aus diesem Grund lag bereits seit 2008 ein internationaler Haftbefehl, mit dem Ziel der Auslieferung nach Marokko, gegen ihn vor.

Nach Vorführung beim Amtsgericht Trier und Beschlussfassung durch den Richter wurde er in die JVA Trier verbracht.

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Trier, übermittelt durch news aktuell