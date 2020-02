Polizeipräsidium Karlsruhe

POL-KA: (KA) Waldbronn - Umgestürzte Bäume blockierten Straßenbahnen

Karlsruhe (ots)

Zwei umgestürzte Bäume haben am Donnerstagabend den Schienenverkehr blockiert. Gegen 20:30 Uhr stürzte ein Baum zwischen Busenbach und Etzenrod auf die Gleise. Der Straßenbahnverkehr zwischen Ettlingen und Bad Herrenalb musste eingestellt werden. Ein Schienenersatzverkehr wurde eingerichtet. In Höhe des Kurparks in Reichenbach kollidierte eine Straßenbahn gegen 21.00 Uhr mit einem auf den Schienen liegen Baum. Die 17 Fahrgäste konnten mit dem bereitgestellten Schienenersatzverkehr weiterfahren. Nach der Beseitigung des Baumes durch die Feuerwehr konnte die Straßenbahn die Fahrt fortsetzen. Verletzt wurde niemand.

