POL-RTK: Taunusstein: Motorradfahrer verstirbt nach Verkehrsunfall

Am Freitag, den 23.08.2019 um 18:54 Uhr, wurden zeitgleich Rettungskräfte und Polizei über einen schweren Unfall auf der L3273 zwischen Taunusstein-Neuhof und Taunusstein-Engenhahn in Kenntnis gesetzt. Nach ersten Erkenntnissen fuhr ein 25jähriger Motorradfahrer aus Richtung Neuhof in Richtung Wildpark. In einer Rechtskurve kam er aus bisher ungeklärter Ursache auf die Gegenfahrbahn und kollidierte mit einem entgegenkommenden PKW. Der 75jährige Fahrer und seine 69jährige Beifahrerin aus Taunusstein wurden bei dem Zusammenstoß schwer verletzt und mussten nach Wiesbaden in ein Krankenhaus verbracht werden. Für den 25jährigen Wiesbadener Motorradfahrer kam jede Hilfe zu spät, er verstarb noch an der Unfallstelle. Zur genauen Klärung des Unfallherganges wurde durch die Staatsanwaltschaft Wiesbaden ein Gutachter eingeschaltet. Die beiden beteiligten Fahrzeuge wurden sichergestellt. Für die Unfallaufnahme wurde die L3273 voll gesperrt und durch Kräfte der Feuerwehr Engenhahn ausgeleuchtet. Die Bergungs- und Aufräumarbeiten dauern derzeit noch an.

