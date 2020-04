POL-REK: 200409-4: Verstöße gegen die Coronaschutzverordnung - Rhein-Erft-Kreis

Polizei Rhein-Erft-Kreis

Am Mittwoch (08. April) kam es zu diversen Verstößen gegen das Kontaktverbot. In Kerpen trafen sich drei unterschiedliche Gruppen, die gegen die Coronaschutzverordnung verstießen und sich mit mehr als zwei Personen in der Öffentlichkeit aufhielten. Um 19:15 Uhr befanden sich vier Personen gemeinsam auf der Landstraße (L) 163. Gegen 19:25 Uhr saßen ebenfalls vier Personen in Kerpen auf der L 496 im Marienfeld zusammen. Gegen alle Beteiligten wurde eine Ordnungswidrigkeitenanzeige gefertigt, die von der Ordnungsbehörde verfolgt wird. Nach der gültigen Rechtsverordnung ist für einen derartigen Verstoß ein Bußgeld von 200 Euro vorgesehen. Eine Gruppe von 12 Personen stellten Mitarbeiter des Ordnungsamtes gegen 15:35 Uhr fest. Die Polizei unterstütze bei der Auflösung der Personengruppe und fertigte eine Strafanzeige. Weitere Ordnungswidrigkeiten stellten die Beamten in Bergheim und Bedburg fest. Auch dort wurde jeweils eine Personengruppe angetroffen, die eine Anzahl von zwei Personen überstieg.

Die breite Masse hält sich erfreulicherweise an die Vorgaben der Coronaschutzverordnung. Auch an den bevorstehenden Ostertagen bittet die Polizei des Rhein-Erft-Kreises nochmal besonders darum das Kontaktverbot einzuhalten und trotz der guten Wettermeldungen zu Hause zu bleiben. Entsprechende Verstöße gegen die Coronaschutzverordnung werden durch die Ordnungsbehörden verfolgt und konsequent geahndet. (akl)

