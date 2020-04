Polizei Rhein-Erft-Kreis

POL-REK: Schwerverletzte Person mit Verdacht auf Rauchgasvergiftung in Wesseling

Rhein-Erft-Kreis (ots)

Vergessene Pizza in Backofen führte zu einem Feuerwehreinsatz +++

Samstagsnacht (11. April) gegen 23:30 Uhr vernahm ein aufmerksamer Bewohner eines Mehrfamilienhauses das Piepsen eines Rauchmelders aus einer Nachbarwohnung und alarmierte die Feuerwehr. Da die 39-jährige Bewohnerin der betroffenen Wohnung trotz mehrmaligem Klingeln und Klopfen nicht öffnete, brach die Feuerwehr die Wohnungstür gewaltsam auf. In der stark verrauchten Wohnung lag die Frau schlafend auf ihrem Bett. Sie hatte zuvor eine Tiefkühlpizza in den Backofen geschoben und war darüber eingeschlafen. Die Feuerwehr lüftete die Wohnung. Zu einem Sachschaden war es nicht gekommen. Ein Rettungswagen transportierte die Frau in ein nahegelegenes Krankenhaus, wo sie zur Behandlung einer möglichen Rauchgasvergiftung stationär verblieb. (jd)

