Polizei Rhein-Erft-Kreis

POL-REK: 200414-1: Duo brach in Schule ein - Kerpen

Rhein-Erft-Kreis (ots)

Zwei unbekannte Männer sind am Ostersonntag (12. April) in eine Schule in der Broichmühlenstraße eingebrochen.

Eine Joggerin (53) bemerkte gegen 19:45 Uhr ein offenes Fenster im Untergeschoss der Theodor-Heuss-Schule. Kurz darauf sah sie, wie ein Mann aus dem Fenster kletterte. Als die Joggerin und ihre Begleiterin die Person ansprachen und aufforderten, stehen zu bleiben, flüchtete der Unbekannte. An der Kreuzung Broichmühlenstraße/Holzgasse stieg er in ein dunkelblaues Auto. Der Zeugin fiel im Auto ein zweiter verdächtiger Mann auf. Das Duo fuhr in Richtung "An der alten Burg" davon. Polizisten stellten in der Schule mehrere Einbruchsspuren fest. In einem Klassenraum hatten die Täter ein Pult durchsucht. Laut Angaben der Zeugin war der vermutliche Haupttäter, der durch das Fenster geklettert war, etwa 20 Jahre alt und um die 180 Zentimeter groß. Er war sehr dünn, hellhäutig und hatte mittelblondes Haar sowie eng beieinanderstehende Augen. Bekleidet war er mit einer kurzen Hose, einem T-Shirt und einer Art Weste. Zudem führte er einen dunklen Rucksack mit sich. Sein Komplize hatte dunkle Haare und trug eine kurze Hose sowie ein hellblaues Oberteil. Das Kriminalkommissariat 22 hat die Ermittlungen aufgenommen. Zeugen, die Angaben zu den beiden Tatverdächtigen machen können, werden gebeten, sich telefonisch unter der Rufnummer 02233 52-0 zu melden. (nh)

