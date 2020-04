Polizei Rhein-Erft-Kreis

POL-REK: 200414-3: Einbrecher in Bäckerei festgenommen - Pulheim

Rhein-Erft-Kreis (ots)

Ein aufmerksamer Zeuge (49) bemerkte in der Nacht drei Personen, die gewaltsam die Eingangstür einer Bäckerei aufbrachen. Er verständigte umgehend die Polizei.

Der Zeuge sah am Samstag (11. April) gegen 02:00 Uhr drei unbekannte Männer, die gegen die Eingangstür des Geschäftes am Nordring traten. Das Trio sei zuvor mit zwei Autos bis zur Ecke Escher Straße/Nordring vorgefahren, gab er den Beamten gegenüber ergänzend an.

Mit mehreren Streifenwagen und zwei Diensthundführern des Polizeipräsidiums Köln trafen die Polizisten kurze Zeit später ein und nahmen an der Escher Straße bereits einen der drei Täter fest. Er stand dort offenbar Schmiere. Die beiden Täter, die in die Bäckerei eingedrungen waren, versteckten sich im Keller des Hauses. Auch sie fanden die Beamten mithilfe ihrer Diensthunde. Das Trio schwieg zu den Vorwürfen. Die Männer im Alter zwischen 20 und 23 Jahren wurden vorläufig festgenommen und in eine Polizeidienststelle gebracht. (bm)

