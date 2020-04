Polizei Rhein-Erft-Kreis

POL-REK: 200415-1: Zeuge bemerkte Kennzeichendiebstahl - Bergheim

Rhein-Erft-Kreis (ots)

Ein Zeuge (64) sah einen Verdächtigen hinter dem parkenden Wagen eines 39-Jährigen und informierte die Polizei.

Der Zeuge fuhr am Samstag (11. April) um 17:45 Uhr mit seinem Fahrrad die Lechenicher Straße in Fahrtrichtung eines Baumarktes. Am Ende des Parkplatzes bemerkte er eine Person, die hinter einem Auto hockte. Dann hörte er ein lautes Krachen und sah, wie ein Mann zügig in einen wartenden Kleintransporter stieg und dieser in Richtung Aachener Straße davonfuhr. Im Anschluss daran begab sich der Zeuge zum angegangenen Fahrzeug und bemerkte, dass das hintere Kennzeichen fehlte. Er informierte die Polizei.

Anhand des vom Zeugen abgelesenen Kennzeichens des Transporters konnten an der Halteranschrift zwei Personen (68/40) identifiziert werden, die des Kennzeichendiebstahls bezichtigt werden. Der angetroffene 68-Jährige bestritt die Tat und gab sich unbeeindruckt. Die Ermittlungen zum Mittäter dauern an. (bm)

Rückfragen von Medienvertretern bitte an:

Kreispolizeibehörde Rhein-Erft-Kreis

Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Telefon: 02233 52-3305

Fax: 02233 52-3309

Mail: pressestelle.rhein-erft-kreis@polizei.nrw.de



Original-Content von: Polizei Rhein-Erft-Kreis, übermittelt durch news aktuell