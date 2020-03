Feuerwehr Kiel

FW-Kiel: 1 Person bei Küchenbrand verletzt

Kiel (ots)

Bei einem Küchenbrand am 04.03.2020 in einem Mehrfamilienhaus in der Alten Lübecker Chaussee in Kiel wurde eine Bewohnerin durch eine explodierende Spraydose schwer verletzt, zwei Kinder blieben unverletzt.Die Feuerwehr Kiel war ab 06:53 mit 20 Einsatzkräften der Haupt- und Ostwache sowie des Rettungsdienstes im Einsatz,der Brand war bereits um 07:18 gelöscht.

