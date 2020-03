Feuerwehr Kiel

FW-Kiel: Frontalzusammenstoß in der Kieler Innenstadt

Kiel (ots)

Am frühen Samstagabend meldeten gleich mehrere Anrufer der Leitstelle einen Verkehrsunfall in der Straße Ziegelteich in der Kieler Innenstadt. Zwei PKW seien frontal zusammengestoßen. Zunächst war unklar, ob sich eingeklemmte Personen in den Fahrzeugen befinden.

Die insgesamt 25 alarmierten Einsatzkräfte der Berufsfeuerwehr und des Rettungsdienstes konnten glücklicherweise schnell Entwarnung geben. Die zwei betroffenen Personen waren leicht verletzt und nur eine wurde zur weiteren Behandlung in ein Kieler Krankenhaus transportiert. Die auslaufenden Betriebsstoffe wurden durch die Feuerwehr aufgenommen. Weitere Maßnahmen waren nicht erforderlich.

Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen.

