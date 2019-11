Polizeidirektion Neuwied/Rhein

POL-PDNR: Mudersbach - Serie von Sachbeschädigungen an Pkw

Mudersbach (ots)

Die Polizei Betzdorf berichtete bereits über ein Serie von Sachbeschädigungen im Bereich Mudersbach und Niederschelder Hütte. Auch der benachbarte Kreis Siegen-Wittgenstein ist betroffen. Mittlerweile wurden im Bereich der Polizeiinspektion Betzdorf 22 Fälle registriert, bei denen Pkw mittels Steinen oder Metallteilen beschädigt wurden. Im benachbarten Niederschelden sollen es nochmals 19 Fälle gewesen sein. Der Schaden allein im Betzdorfer Bereich wird auf ca. 20.000 Euro geschätzt. Die Polizei Betzdorf geht in diesem Zusammenhang einer ersten Spur nach. In dem Zusammenhang wird ein dunkler Pkw Kombi, ungekanntes Fabrikat gesucht. An dem Pkw war ein Anhänger mit heller Plane angebracht. Auf der Plane war eine auffällige, großflächige, aber nicht zu entziffernde Schrift. Hinweise zu dem Gespann nimmt die Polizei in Betzorf unter 02741/9260 oder der Polizeibezirksdienst in Mudersbach unter 02745/8130 entgegen.

