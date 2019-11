Polizeidirektion Neuwied/Rhein

POL-PDNR: Daaden - Sachbeschädigung

Daaden (ots)

Am vergangenen Wochenende wurde der Briefkasten einer Zahnarztpraxis in der Daadener Bahnhofstraße beschädigt. Der Edelstahlbriefkasten wurde mit seinem Pfosten umgeknickt und abgebrochen. Hinweise nimmt der Polizeibezirksdienst in Daaden unter 02743/929120 oder die Polizei in Betzdorf entgegen.

