POL-E: Mülheim a.d.Ruhr: Zivile Beamte ergreifen Kfz- Aufbrecher

Essen (ots) - 45468 MH.-Altstadt: In Vergangenheit kam es im Mülheimer Stadtgebiet zu einer Vielzahl von Autoaufbrüchen. Die Mülheimer Beamten konnten in der Nacht zu Sonntag (25. November) einen Tatverdächtigen am Bahnhof festnehmen. Gegen 00.30 Uhr beobachteten die Zivilkräfte einen 30- jährigen Mann, der sich verdächtig an einem Auto auf der Zunftmeisterstraße aufhielt. Immer wieder blickte er sich nervös um und lief um einen geparkten Mercedes umher. Plötzlich öffnete er die Fahrertür, griff in das Fahrzeug hinein, entwendete einen unbekannten Gegenstand und steckte sich diesen in die Jackentasche. Anschließend flüchtete er zu Fuß Richtung Hauptbahnhof. Die Beamten verfolgten den Mülheimer kurzzeitig und konnten ihn dann vorläufig festnehmen. Bei der Durchsuchung fanden sie ein mobiles Navigationsgerät, welches aus dem Mercedes entwendet wurde. Außerdem führte der Tatverdächtige in seinem Rucksack diverse Werkzeuge mit sich, die möglicherweise als Tatmittel dienten. Die Gegenstände wurden als Beweismittel sichergestellt. Die Kriminalpolizei ermittelt nun, ob dem 30- Jährigen auch weitere Kfz- Aufbrüche zugeordnet werden können. /JH

