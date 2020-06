Polizeipräsidium Hamm

POL-HAM: 13-jährige Fußgängerin angefahren

Hamm-Mitte (ots)

Einen Schutzengel hatte am Donnerstagnachmittag (4. Juni) eine 13-jährige Fußgängerin bei einem Verkehrsunfall auf dem Südring. Das Mädchen war gegen 17.10 Uhr gemeinsam mit Ihrer Mutter und einer weiteren Person unterwegs. Sie beabsichtigte, mit ihnen gemeinsam den Südring in Höhe der Sedanstraße in Richtung stadteinwärts zu überqueren. Auf der Fahrbahn kam es zum Zusammenprall des Kindes mit dem Seat eines 50-Jährigen aus Hamm. Dieser war zuvor auf dem Südring in Richtung Sternstraße unterwegs. Das Mädchen wurde in ein Hammer Krankenhaus gebracht, wo es stationär verblieb. Für die Dauer der Unfallaufnahme musste der Südring teilweise gesperrt werden. (es)

