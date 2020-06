Polizeipräsidium Hamm

POL-HAM: Brand in Doppelhaushälfte mit Todesopfer

Hamm-Herringen (ots)

Am Samstag, 6. Juni, gegen 17.55 Uhr wurde der Feuerwehr und Polizei ein Brand in einer Doppelhaushälfte auf der Rosenstraße gemeldet. Die Feuerwehr löschte den Brand in dem Haus. Der 66-jährige Wohnungsinhaber konnte jedoch im Haus nur noch mit erheblichen Brandverletzungen tot aufgefunden werden. Ermittlungen zur Brandursache und zur Höhe des Sachschadens dauern noch an. (kt)

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Hamm

Pressestelle Polizei Hamm

Telefon: 02381 916-1006

E-Mail: pressestelle.hamm@polizei.nrw.de

https://hamm.polizei.nrw/

Original-Content von: Polizeipräsidium Hamm, übermittelt durch news aktuell