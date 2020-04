Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Waldshut-Tiengen: Opel Cabrio zerkratzt - Zeugensuche!

Freiburg (ots)

Im Verlauf des Mittwochs, 29.04.2020, ist ein geparkter schwarzer Opel Cascada in WT-Waldshut beschädigt worden. Der Wagen stand von 08:00 Uhr bis 17:45 Uhr auf dem Parkplatz in Höhe der Minigolf-Anlage im Jahnweg. In dieser Zeit wurde der Pkw rund herum zerkratzt. Der Sachschaden dürfte bei mehreren tausend Euro liegen. Das Polizeirevier Waldshut-Tiengen bittet um sachdienliche Hinweise (Tel. 07751 8316-531).

Medienrückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Freiburg

Pressestelle

Mathias Albicker

Telefon: 07741 8316-201

freiburg.pressestelle@polizei.bwl.de



Twitter: https://twitter.com/PolizeiFR

Facebook: https://facebook.com/PolizeiFreiburg

Homepage: http://www.polizei-bw.de/



- Außerhalb der Bürozeiten -

E-Mail: freiburg.pp@polizei.bwl.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell