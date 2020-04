Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Lörrach. Brandmelder sorgt für Einsatz von Feuerwehr, Rettungsdienst und Polizei - Fehlalarm

Freiburg (ots)

Aus unbekannten Grund hat ein Brandmelder in einer Wohnung in Lörrach am Mittwochabend, 29.04.2020, ausgelöst. Gegen 21:45 Uhr meldeten Bewohner des Hauses in der Kolpingstraße, dass ein Brandmelder Alarm schlage. An der betroffenen Wohnung öffne allerdings niemand die Türe. Mit der Drehleiter konnte dann die Wohnung von außen ohne Auffälligkeiten inspiziert werden. In der Wohnung war niemand. Der Brandmelder wurde deaktiviert. Wieso dieser auslöste, ist unbekannt. Die Feuerwehr war mit zwei Fahrzeugen im Einsatz, der Rettungsdienst und die Polizei mit je einem.

