Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Rheinfelden: Unterführung am Bahnhof mit Graffiti beschmiert - Polizei sucht Zeugen!

Freiburg (ots)

Mit schwarzer Sprühfarbe wurde die Unterführung für Fußgänger am Bahnhof in Rheinfelden mit Graffiti beschmiert. Dies wurde der Polizei am Mittwochmorgen, 29.04.2020, gemeldet. Das Polizeirevier Rheinfelden (07623/74040) bittet Zeugen, die Hinweise zu den Graffitis-Sprayern geben können, sich mit ihnen in Verbindung zu setzen.

md/ma

Medienrückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Freiburg

Pressestelle

Mathias Albicker

Telefon: 07741 8316-201

freiburg.pressestelle@polizei.bwl.de



Twitter: https://twitter.com/PolizeiFR

Facebook: https://facebook.com/PolizeiFreiburg

Homepage: http://www.polizei-bw.de/



- Außerhalb der Bürozeiten -

E-Mail: freiburg.pp@polizei.bwl.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell