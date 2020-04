Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Utzenfeld: Versuchter Einbruch in Vereinsheim - Polizei sucht Zeugen!

Freiburg (ots)

Die Haupteingangstüre eines Vereinsheimes in Utzenfeld versuchten Unbekannte zwischen Dienstag, 28.04.2020, 21.00 Uhr, und Mittwoch, 29.04.2020, 18.00 Uhr aufzubrechen. Daneben wurde auch versucht, die Brettertüre des direkt an das Vereinsheim angrenzenden Geräteschuppens aufzuhebeln. Es misslang jedoch in beiden Fällen und die Täterschaft verließ das Gelände ohne Diebesgut. Der angerichtete Sachschaden beläuft sich allerdings auf rund 800 Euro. Der Polizeiposten Oberes Wiesental (07673/8890-0) hat die Ermittlungen übernommen und bittet Zeugen, die verdächtige Wahrnehmungen rund um das Vereinsheim gemacht haben, sich mit ihnen in Verbindung zu setzen.

