Polizei Bonn

POL-BN: Bonn-Innenstadt: 19-jähriger Fußgänger bei Verkehrsunfall verletzt - Polizei ermittelt wegen Verkehrsunfallflucht

Bonn (ots)

Das Verkehrskommissariat 1 der Bonner Polizei hat nach einen Verkehrsunfall, der sich bereits am letzten Freitag (16.08.2019) ereignet hat, die Ermittlungen wegen des Verdachts der Verkehrsunfallflucht aufgenommen. Gegen 11:30 Uhr überquerte ein 19-Jähriger zu Fuß die Colmannstraße in Höhe der Kreuzung Meckenheimer Allee. Der Fußgänger soll dann auf der Fahrbahn von einem Pkw angefahren worden sein. Dabei stürzte der Mann zu Boden und verletzte sich. Zu dem Fahrzeug, welches seine Fahrt fortsetzte, ist lediglich bekannt, dass es sich um einen schwarzen Kleinwagen (eventuell VW Polo) gehandelt haben soll. Der 19-Jährige fuhr zunächst zu seiner Arbeitsstelle nach Siegburg und begab sich aufgrund anhaltender Schmerzen dort in ein Krankenhaus und informierte die Polizei.

Die Ermittler bitten um Hinweise. Zeugen des Verkehrsunfalls, die weitere Angaben zu dem flüchtigen Kleinwagen machen können, werden gebeten, sich unter der Rufnummer 0228/15-0 zu melden.

