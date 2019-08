Polizei Bonn

POL-BN: Zu dritt auf gestohlenem Motorroller vor der Polizei geflüchtet

Beamte der Bonner City-Wache nehmen Verdächtige fest

Eine Polizeistreife der Wache Innenstadt hat in der Nacht zu Dienstag, 20.09.2019, drei mutmaßliche Zweiraddiebe vorläufig festgenommen.

Gegen 03:20 Uhr waren den Beamten drei Verdächtige auf der Kennedybrücke aufgefallen, von denen einer auf einem Motorroller unterwegs war. Als die Beamten ihr Fahrzeug wendeten, um die Personen zu kontrollieren, hatten sich die beiden jungen Männer ebenfalls auf den Motorroller gesetzt. Zu dritt fuhren sie auf dem Zweirad über die Kennedybrücke davon. In Höhe der Oper sprangen sie ab, ließen das Zweirad zu Boden fallen und liefen am Rheinufer davon. Dort konnten zwei Verdächtige im Alter von 16 und 18 Jahren von den Beamten gestellt werden. Da sich herausstellte, dass der Motorroller kurz zuvor in Beuel gestohlen worden war, wurden die Beiden zur Wache an der Bornheimer Straße gebracht. Der Roller wurde sichergestellt. Der dritte Verdächtige, ein 19-Jähriger aus Bonn, wurde kurze Zeit später von weiteren Beamten der City-Wache an seiner Wohnanschrift festgenommen und in das Polizeigewahrsam ins Präsidium nach Ramersdorf gebracht. Der 16-Jährige wurde nach Feststellung seiner Personalien seinen Eltern übergeben. Der 18-jährige Verdächtige wurde ebenfalls wieder auf freien Fuß gesetzt. Die Ermittlungen gegen den 19-Jährigen, bei ihm handelt es sich um den Hauptverdächtigen, dauern an.

