Polizei Bonn

POL-BN: Bad Honnef - Unbekannte entwenden Kamera bei Einbruch in Doppelhaushälfte - Zeugen gesucht

Bonn (ots)

Eine beschädigte Haustüre hinterließen Einbrecher am Wochenende an einer Doppelhaushälfte auf der Austraße in Bad Honnef. In der Zeit von Samstag (17.08.2019), 12:00 Uhr bis Sonntag (18.08.2019), 15:35 Uhr drangen unbekannte durch das Aufhebeln der Hauseingangstüre in das Einfamilienhaus ein, durchsuchten die Räume nach Wertgegenständen und entwendeten unter anderem eine Fotokamera. Anschließend flüchteten sie unerkannt vom Ort des Geschehens.

Das zuständige Kriminalkommissariat 34 hat die Ermittlungen zu dem Einbruch aufgenommen. Die Polizei bittet um Hinweise zu verdächtigen Personen oder Fahrzeugen unter der Rufnummer 0228/15-0.

