Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Freiburg: Radfahrer bei Verkehrsunfall schwer verletzt - Polizei sucht Zeugen

Freiburg (ots)

Am Mittwoch, 29.04.2020, um 11:40 Uhr kam es in der Eschholzstraße nahe der Ochsenbrücke zu einem Verkehrsunfall. Nach derzeitigem Ermittlungsstand wollte der 56-jährige Fahrer eines Kleintransporters von Haslach kommend nach rechts auf die B 31 a stadteinwärts abbiegen.

Ein 40-jähriger Radfahrer war zunächst parallel zum Kleintransporter vorschriftswidrig auf dem Gehweg unterwegs. Vom Gehweg aus wollte er den Fußgängerüberweg in Richtung Ochsenbrücke überqueren. Hier kam es zur Kollision mit dem Kleintransporter. Der Radfahrer wurde durch den Unfall schwer verletzt und musste in eine Klinik transportiert werden. An beiden Fahrzeugen entstand Sachschaden.

Die Verkehrspolizei Freiburg bittet Zeugen des Vorfalls, sich unter 0761/882-3100 zu melden.

CH

