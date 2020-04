Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Lörrach: Auto angefahren - Polizei sucht Verursacher mit schwarzem Daimler und Berner Sennenhund

Freiburg (ots)

Zu einer Unfallflucht kam es am Mittwoch, 29.04.2020 gegen 14.30 Uhr auf dem Parkplatz an der Litfaßsäule im Steinenweg in Lörrach. Ein Zeuge konnte beobachten, wie ein Mann mit seinem schwarzen Daimler-Benz E-Klasse Kombi beim Rückwärtsausparken gegen einen sandfarbenen Opel Combo gestoßen ist. Anschließend entfernte sich der Daimler-Fahrer mit GAP Kennzeichen von der Unfallstelle, ohne sich um den entstandenen Sachschaden in Höhe von rund 2500 Euro zu kümmern. Bei dem Unfallverursacher handelt es sich um einen blonden Mann zwischen 40 und 45 Jahren. Er geht in diesem Bereich immer mit seinem Hund spazieren. Er oder auch weitere Zeugen, die Angaben zu diesem Mann machen können, werden gebeten, sich mit dem Polizeirevier Lörrach (07621/176500) in Verbindung zu setzen.

