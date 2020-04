Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Freiburg-Oberau: Polizei sucht Halter einer vermeintlich vergifteten Katze

Freiburg (ots)

Am 26.04.20 wurde in der Runzstraße in Freiburg in Höhe des Deutsch-Franz. Gymnasiums durch eine Bürgerin eine Katze mit vermeintlichen Vergiftungserscheinungen aufgefunden, welche in der Folge beim Transport in eine Kleintierklinik verstarb.

Der Besitzer konnte bislang nicht ermittelt werden, da das Tier nicht gechippt/gekennzeichnet war. Es handelt sich um einen hellgrau getigerten Kater.

Die Abteilung Gewerbe/Umwelt hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet den Halter oder auch mögliche Zeugen, sich rund um die Uhr unter der 0761/882-4421 zu melden.

ts

