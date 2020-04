Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Denzlingen - Ungenügende Kindersicherung im Erlkönigstil

Freiburg (ots)

Dass Kinder gelegentlich nur unzureichend oder gar nicht gesichert in Autos befördert werden, ist leider nicht allzu selten. Eine doch eher außergewöhnliche Begegnung hatten Polizeibeamte am Dienstagmittag: Sie stoppten einen Autofahrer, weil dieser als Fahrer während der Fahrt ein Kleinkind auf dem Arm hatte. Dass dies bereits bei geordneten Fahrmanövern Schwierigkeiten bereitet, ist einleuchtend. Die Vorstellung, was diese Situation allerdings in der Not plötzlicher Ausweichmanöver oder gar im Falle eines Unfalls bewirken würde, verursacht blankes Entsetzen. Der junge Mann sieht nun einem Bußgeldverfahren entgegen.

