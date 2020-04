Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Ühlingen-Birkendorf: Unfall mit zwei Leichtverletzten und knapp 30000 Euro Sachschaden

Hinter einem Müll-Lkw befuhr am Dienstagmorgen, 28.04.2020 gegen 07.20 Uhr ein 25 Jahre alter Mann mit seinem VW Golf das Steinatal in Richtung Birkendorf. Obwohl die Strecke sehr kurvig ist und die Streckenführung mit einer Kuppe nicht überschaubar war, überholte er den Lkw. Während des Überholvorgangs kamen ihm zwei Fahrzeuge entgegen und er versuchte noch vorbei zu kommen. Dies gelang dem jungen Mann nicht und es kam zum Zusammenstoß mit dem entgegenkommenden Fiat 500 einer 25-Jährigen.

Am Golf wurde das linke Vorderrad mit Felge und am Fiat der linke Kotflügel und das linke Vorderrad zerstört. Der Fiat prallte auf die Leitplanke auf, welche verhinderte, dass das Fahrzeug in die rechts befindliche Schlucht abkam. Der Golf-Fahrer und auch die Fiat-Fahrerin wurden bei dem Unfall leicht verletzt und durch das DRK ins Krankenhaus verbracht. Ihre Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Der hinter der Fiat-Fahrerin fahrende 44 Jahre alte Opel-Fahrer konnte noch rechtzeitig abbremsen, er blieb unverletzt, überfuhr aber auf der Straße liegende Fahrzeugteile. An seinem Fahrzeug entstand ein Sachschaden in Höhe von 3000 Euro, es war aber noch fahrbereit. Der Lkw-Fahrer blieb ebenfalls unverletzt, an seinem Fahrzeug entstand kein Sachschaden. Die Gesamthöhe des entstandenen Sachschadens beträgt rund 30.000 Euro.

