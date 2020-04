Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Laufenburg: Scheibe an Buswartehäuschen eingeschlagen

Freiburg (ots)

Die Glas-Seitenscheibe wurde an einem Buswartehäuschen in der Luttinger Straße in Luttingen von Unbekannten eingeschlagen. Dabei entstand ein Sachschaden in Höhe von rund 1200 Euro. Der Polizeiposten Laufenburg (07763/92880) hat die Ermittlungen aufgenommen.

