POL-LWL: Kind von PKW erfasst

In Klein Rogahn ist am Freitagmorgen ein 6-jähriges Kind von einem PKW erfasst und schwer verletzt worden. Der Junge, der auf dem Weg zur Schule war, erlitt unter anderem Kopfverletzungen sowie Prellungen. Er kam anschließend ins Krankenhaus. Die beteiligte Autofahrerin erlitt einen leichten Schock. Ersten Erkenntnissen zufolge hatte der Junge in der Ortslage die Straße überquert, als er dabei von einem herannahenden PKW erfasst wurde. Die genaue Unfallursache ist derzeit noch unklar. Hierzu ermittelt jetzt die Polizei.

