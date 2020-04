POL-GS: Pressemeldung PK Oberharz

Polizeiinspektion Goslar

Am gestrigen Samstag,den 24.04.2020, gegen 17:45 Uhr, kam es auf der B 241, zwischen Buntenbock und Clausthal-Zellerfeld, zu einem Verkehrsunfall mit einer schwerverletzten Person. Eine 56-jährige Fahrzeugführerin, die Richtung Clausthal-Zellerfeld fuhr, verlor die Kontrolle über ihren Pkw, kam nach links von der Fahrbahn ab und geriet in den dortigen Straßengraben. Der Pkw wurde dann auf die Fahrbahn zurückgeschleudert, wo er sich überschlug und auf der Seite liegen blieb. Hierbei zog sich die Fahrzeugführerin schwere Verletzungen zu und wurde mit einem Rettungswagen dem Krankenhaus in Goslar zugeführt, wo sie stationär verblieb. Hier wurde ihr auch eine Blutprobe entnommen, da Alkoholgeruch in ihrer Atemluft festgestellt wurde. Weiterhin wurde der Führerschein der Fahreugführerin beschlagnahmt und entsprechende Ermittlungsverfahren eingeleitet.

