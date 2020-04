Polizeiinspektion Goslar

POL-GS: Pressemitteilung Polizeikommissariat Bad Harzburg, Freitag, 24.04.2020

Goslar (ots)

Einbruch in Lagerhalle in Vienenburg:

Am Freitag, 24.04.2020, gegen 01:55 Uhr, drang/ -en ein oder mehrere Täter gewaltsam in die Lagerhalle eines in der Osterwiecker Straße in Vienenburg ansässiges Unternehmen ein. Dort wurde diverse Diebesgut zum Abtransport bereitgelegt. Offenbar wurde/ -n der oder die Täter bei der Tatausführung gestört und entfernte/ -n sich in unbekannte Richtung. Vor Ort konnten durch die Polizei relevanten Spuren gesichert werden. Die Ermittlungen hierzu wurden eingeleitet. Die Polizeidienststelle in Vienenburg bittet um entsprechende Zeugenhinweise.

