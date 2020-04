Polizeiinspektion Goslar

POL-GS: Flächenbrand nahe des Kurparks in Braunlage

Goslar (ots)

Am Mittwoch, dem 22.04.2020, wurde den Beamtinnen und Beamten der Polizeistation Braunlage ein Flächenbrand in der Nähe des Kurparks in Braunlage gemeldet. Hierbei ist in einem angrenzenden Waldstück aus bislang unbekannter Ursache eine Fläche von ca. 20m² in Brand geraten. Nur durch das schnelle Handeln der Freiwilligen Feuerwehr Braunlage konnte ein größerer Waldbrand verhindert werden. Ein Ermittlungsverfahren wegen des "Herbeiführens einer Brandgefahr" wurde eingeleitet. Die Polizei Braunlage bittet Personen, die entsprechende Beobachtungen gemacht haben, sich unter der Telefonnummer 05520-93260 zu melden.

An dieser Stelle weist die Polizei nochmals auf die Gefahren durch weggeworfene Zigarettenstummel oder Glasflaschen hin und bittet alle Personen sich mit Rücksicht und Bedacht in der Natur zu bewegen.

i.A. Vogt, PK

