Polizeiinspektion Goslar

POL-GS: Polizeikommissariat Bad Harzburg:

Goslar (ots)

Diebstahl von Findlingen von Kieswerkgelände bei Vienenburg: Bislang unbekannte/r Täter begab/en sich am Dienstag, den 21.04.2020, zwischen 21.50 Uhr und 22.00 Uhr, widerrechtlich auf das Gelände des Kieswerkes an der B 241 bei Vienenburg und entwendete/n nach erster Einschätzung dort gelagerte Findlinge. Das Diebesgut wurde vermutlich mit einem Pkw abtransportiert. Zeugen die Beobachtungen zum Diebstahl gemacht haben, werden gebeten sich bei der Polizei zu melden.

Einbruchdiebstahl in Baumarkt in Harlingerode: Bislang unbekannte/r Täter haben in der Nacht von Montag, den 20.04.2020, 19.30 Uhr auf Dienstag, den 21.04.2020, 09.00 Uhr, den Metallzaun zum Außengelände eines Baumarktes im Gewerbegebiet von Harlingerode mit einem Werkzeug aufgeschnitten. Nach dem Betreten des Geländes entwendeten die Täter daraus das zuvor vermutlich schon bereitgestellte Diebesgut.

Einbruch bei Recyclingfirma: Bislang unbekannte/r Täter verschafften sich am Dienstag, den 21.04.2020, zwischen 00.00 Uhr und 01.00 Uhr, Zutritt zum Gelände einer Recyclingfirma in Harlingerode und durchsuchten die dortigen Lagerbehälter. Nach erstem Anschein wurde jedoch nichts entwendet.

Anzeige wegen Verstoß gegen Betäubungsmittelgesetz: Am Dienstag, den 21.04.2020, gegen 15.45 Uhr, wurde anlässlich einer Personenüberprüfung bei einem 20jährigen aus Bad Harzburg bei seiner Durchsuchung augenscheinlich benutzte Utensilien zum Gebrauch von Betäubungsmitteln aufgefunden. Die Utensilien wurden beschlagnahmt. Gegen den 20jährigen wurde ein Strafverfahren eingeleitet.

Verkehrsunfall mit Flucht: Am Dienstag, den 21.04.2020, meldete sich der Halter eines grauen VW Golf bei der Polizei um eine Anzeige wegen eines Unfalles mit Flucht zu erstatten. Er hatte das Fahrzeug am 21.04.2020, gegen 11.30 Uhr, in Harlingerode in der Landstraße in Höhe Nr. 33 zum Parken abgestellt. Bei seiner Rückkehr zum Fahrzeug stellte er fest, dass in der Zwischenzeit ein bislang unbekannter Fahrzeugführer den Golf vermutlich beim Rangieren an der Front beschädigt hat. Die Schadenshöhe steht noch nicht fest. Der Unfallverursacher unterließ es allerdings sich um eine Unfallaufnahme zu bemühen bzw. die Art und Weise seiner Beteiligung am Unfall feststellen zu lassen und verließ unerlaubt die Unfallstelle. Wer Hinweise zum Unfallverursacher geben kann, wird gebeten sich beim Polizeikommissariat in Bad Harzburg zu melden.

