Polizeiinspektion Goslar

POL-GS: Pressemitteilung der PI Goslar (Stadt Goslar) für Do, 23.04.2020, 12:00 Uhr - Fr, 24.04.2020, 12:00 Uhr

Goslar (ots)

Körperverletzung Am Donnerstag, 23.04.2020 um 16:14 Uhr, ist es im Bereich der Breiten Straße in Goslar zu einem Streit mit tätlicher Auseinandersetzung gekommen. Ein bislang unbekanntes Opfer erlitt nach Zeugenaussagen Verletzungen im Gesicht, hat den Ort aber bereits vor Eintreffen der Polizei verlassen. Es wurde ein Strafverfahren wegen Körperverletzung eingeleitet. Das Opfer wie auch weitere Zeugen werden gebeten, sich unter (0 53 21) 339-0 mit der Polizei Goslar in Verbindung zu setzen.

Corona Zur Bekämpfung der Corona-Pandemie führt die Polizei weiterhin Kontrollen durch. Es werden zwar vereinzelnt Verstöße gegen die derzeit geltenden Bestimmungen festgestellt und geahndet, insgesamt geht die Bevölkerung im Stadtgebiet Goslar aber diszipliniert mit den behördlichen Anordnungen um.

