Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Welver-Dinker - Ein Leichtverletzter und 17.000 Euro Sachschaden

Welver (ots)

Am Sonntagnachmittag, gegen 15.55 Uhr, befuhr ein 19-jähriger Mann aus Welver mit seinem Wagen die Straße Schwannemühle in Richtung Hellweg. Dort wollte er den vorfahrtsberechtigen Hellweg überqueren und seine Fahrt auf der Straße Am Freistuhl fortsetzen. Beim Queren des Hellwegs übersah er einen von rechts kommenden 33-jährigen Autofahrer aus Welver. Durch den Zusammenstoß der beiden Fahrzeuge im Kreuzungsbereich, wurde der Wagen des 33-Jährigen gegen ein Verkehrszeichen geschleudert, welches ebenfalls beschädigt wurde. Er konnte leicht verletzt seinen Wagen verlassen. Durch den Unfall entstand ein Sachschaden von schätzungsweise 17.000 Euro. (reh)

Rückfragenvermerk für Medienvertreter:

Kreispolizeibehörde Soest

Pressestelle Polizei Soest

Telefon: 02921 - 9100 5300

E-Mail: pressestelle.soest@polizei.nrw.de

http://www.polizei.nrw.de/soest

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Soest, übermittelt durch news aktuell