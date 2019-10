Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Landkreis Oldenburg: Einbruch in Wohnung in Ganderkesee

Delmenhorst (ots)

Am Mittwoch, 16. Oktober 2019, in der Zeit zwischen 10:00 und 14:30 Uhr, gelangten unbekannte Täter nach dem gewaltsamen Öffnen einer Tür in eine Wohnung in einem Mehrfamilienhaus im Hermann-Löns-Weg.

Aus der Wohnung wurde eine Playstation mit Controller entwendet. Der Gesamtschaden wurde auf 500 Euro geschätzt.

Zeugen, die Beobachtungen gemacht haben und Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit der Polizei Wildeshausen unter der Telefonnummer 04431/941-0 in Verbindung zu setzen (1232166).

