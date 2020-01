Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Geseke - Vom Kupplungspedal abgerutscht

Geseke (ots)

Nach einem Verkehrsunfall am Freitagnachmittag, gegen 15.35 Uhr, bilanzierte die Polizei einen Schwerverletzten, zwei Leichtverletzte und circa 10.000 Euro Sachschaden. Ursächlich hierfür war das Abrutschen von einem Kupplungspedal. Ein 79-jähriger Autofahrer aus Rüthen befuhr zuvor die Ernst-von-Bayern-Straße in Richtung des dortigen Kreisverkehres. Infolge eines Krampfes rutschte der Rüthener vom Kupplungspedal ab und fuhr weiter auf den Kreisverkehr zu. Um einen Auffahrunfall zu vermeiden wich er noch nach links, an den wartenden Autos vor dem Kreisverkehr aus und fuhr anschließend, entgegen der Fahrtrichtung, in den Kreisverkehr ein. Hierbei prallte er mit einem 57-jährigen Autofahrer aus Geseke zusammen. Durch den Unfall wurden der 57-Jährige und seine 50-jährige Beifahrerin aus Geseke leicht verletzt, der 79-Jährige war hingegen schwer verletzt. Alle drei Personen wurden mit dem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht. (reh)

