Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Werl - Rasenmäher gestohlen

Werl (ots)

Unbekannte Täter gelangten in der Zeit zwischen Donnerstagnachmittag und Sonntagmorgen auf das Gelände eines Vereinsheimes an der Wickeder Straße. Dort brachen sie eine Metallhütte auf und entwendeten neben einem Rasenmäher auch noch einen Aufsitzmäher, eine Motorsense und eine Schubkarre. Zeugen, denen etwas Verdächtiges aufgefallen ist oder Hinweise auf die Täter geben können, werden gebeten sich unter der Telefonnummer 02922-91000 an die Kriminalpolizei zu wenden. (reh)

