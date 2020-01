POL-SO: Soest - 2,2 Promille

Kreispolizeibehörde Soest

Ein 44-jähriger Autofahrer aus Soest wurde am Sonntag, gegen 23.20 Uhr, durch eine Polizeistreife auf dem Seidenstückerweg kontrolliert. Da die Beamten in seiner Atemluft Alkoholgeruch feststellten wurde ein Atemalkoholtest durchgeführt. Der Wert von 2,2 Promille führte direkt in das örtliche Krankenhaus zur Entnahme einer Blutprobe. Der Führerschein des 44-Jährigen wurde sichergestellt und eine Anzeige wegen der Trunkenheitsfahrt gefertigt. Auf weitere Autofahrten wird er, zumindest als Fahrzeugführer, in den nächsten Monaten wohl verzichten müssen. (reh)

