Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Geseke-Störmede - Mit Basballschläger zugeschlagen

Geseke (ots)

Ein 21-jähriger Mann aus Geseke wurde in der Nacht von Freitag auf Samstag verletzt in ein Krankenhaus eingeliefert. Nach seinen Angaben soll er an einer Bushaltestelle an der Lange Straße von zwei unbekannten Männern angegangen worden sein. Einer der Täter habe auf ihn mit einem Baseballschläger eingeschlagen und nach dem er zu Boden gegangen war, hätten beide Unbekannten auf ihn eingetreten. Vermutlich haben die Schläger dann unter anderem sein Fahrrad und seine Geldbörse entwendet. Das mutmaßliche Diebesgut konnte in Tatortnähe wieder aufgefunden werden. Die Unbekannten sollen mindestens 180 cm groß gewesen sein. Die Kriminalpolizei bittet weitere Zeugen, sich unter der Telefonnummer 02941-91000 zu melden. (reh)

