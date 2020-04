Polizeiinspektion Goslar

POL-GS: Pressemeldung der Polizeiinspektion Goslar vom 23.04.2020

Goslar (ots)

Wechselseitige Körperverletzung

Goslar. Zu wechselseitigen Körperverletzungshandlungen kam es am Dienstagabend zwischen zwei jungen Männern in einer Wohnung im Goslarer Siemensviertel. Zunächst habe der 18-jährige Wohnungsmieter nach Streitigkeiten seinen 23-jährigen Bekannten gewürgt, ehe dieser seinem Peiniger eine Vase über den Kopf schlug und den 18- jährigen Mann in den Oberkörper biss. Gegen beide Personen wird nun wegen Gefährlicher Körperverletzung ermittelt.

