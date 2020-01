Polizeipräsidium Hamm

POL-HAM: Daimler aus Einfahrt verschwunden

Hamm-Herringen (ots)

Unbekannte haben im Zeitraum zwischen Mittwoch, 22. Januar (22 Uhr), und Donnerstag, 23. Januar (12.15 Uhr), einen Daimler aus einer Garageneinfahrt einer Doppelhaushälfte an der Straße "Zum Torksfeld" entwendet. Das Fahrzeug verfügt über die Funktionen "Keyless Go" und "Keyless Start". Es ist schwarz und hat ein HAM-Kennzeichen. Auffällig ist der weiße Innenraum. Der Wert liegt im fünfstelligen Bereich. Bitte wenden Sie sich mit Hinweisen an die Polizei unter der Rufnummer 02381 916-0. (lt)

