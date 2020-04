Polizeiinspektion Goslar

POL-GS: Seesen: Pressebericht vom 24.04.2020

Goslar (ots)

Diebstahl von Fahrrad / Seesen - Engelade

Ein unbekannter Täter entwendete am Donnerstag, 23.04.2020, das Damenrad (FA Fischer) der Geschädigten von deren Grundstück im Bereich der Ortsdurchfahrt, Berliner Strasse, Engelade. Der Täter entfernte sich damit fahrend in Richtung Seesen und hinterlässt dabei ein anderes Fahrrad am Tatort. Das hinterlassene Fahrrad wurde sichergestellt. Es handelt sich hierbei um ein Damenrad, FA Hartje. Der Eigentümer ist bislang unbekannt. Videoaufzeichnung der Tat vorhanden.

Diebstahl eines Ortsschildes / Seesen - Lutter am Barenberge

Ein unbekannter Täter entwendet im Zeitraum vom 19.-20.04.2020 das Ortseingangsschild "Lutter am Barenberge" am Ortseingang Bachstraße, in Höhe der Sportanlage. Täterhinweise liegen bislang nicht vor.

Gewässerverunreinigung / Seesen - Lutter am Barenberge

Am Donnerstag, 23.04.2020 wurde im Bereich Wallmoden durch eine 61jährige männliche Person vermutlich Öl aus einem Altölfass entsorgt, indem er das in dem Faß befindliche Altöl-Regenwasser-Gemisch in einen Abfluss der Gosse kippte. Anschließend gelangte das Gemisch durch die Kanalisation in die Neile. Die FFW Neuwallmoden und Lutter waren vor Ort. Untere Wasserschutzbehörde des Landkreis GS durch FFW wurden ebenfalls verständigt. Das Fass wurde sichergestellt. Ein Strafverfahren wurde eingeleitet.

