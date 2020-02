POL-OH: Unfallmeldungen

Polizeipräsidium Osthessen

Geparktes Fahrzeug im Vorbeifahren beschädigt

Bad Hersfeld - Am Dienstag (11.02.), gegen 10:00 Uhr, befuhr eine 42-jährige Fahrerin eines Kleinbusses aus Bad Hersfeld die Dudenstraße aus Richtung Breitenstraße kommend in Richtung Reichsstraße. In Höhe der Sparkasse streifte sie beim Vorbeifahren einen Pkw. An beiden Fahrzeugen entstand Sachschaden in Höhe von rund 4.000 Euro.

Unfall beim Abbiegen

Bad Hersfeld - Am Dienstag (11.02.), gegen 12:00 Uhr, befuhr ein 67-jähriger Pkw-Fahrer aus Holzminden die Bismarckstraße aus Richtung Reichsstraße in Richtung Hainstraße. Ein 62-jähriger Pkw-Fahrer aus Bebra befuhr die Abt-Michael-Straße aus Richtung Neumarkt und wollte nach rechts in die Hainstraße einbiegen. Beim Einbiegen übersah er den Fahrer aus Holzminden und es kam zum Zusammenstoß. Sachschaden in Höhe von rund 5.000 Euro.

