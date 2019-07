Polizeipräsidium Karlsruhe

POL-KA: (KA) Bretten- Motorradfahrer übersehen

Bretten (ots)

Bei einem Verkehrsunfall am Montagmorgen gegen 6.15 Uhr ist ein Sachschaden in Höhe von circa 8.000 Euro entstanden. Eine 22-jährige Ford-Fahrerin bog von der Gewerbestraße nach links in die B 293 in Fahrtrichtung Bretten ab. Dabei missachtete sie die die Vorfahrt eines 33-jährigen Motorradfahrers, der auf der B 293 in Richtung Bretten fuhr. Aufgrund eines sofort eingeleiteten Bremsmanövers stürzte der Motorradfahrer und rutschte gegen den Ford. Während sich der Zweiradlenker leichte Verletzungen zuzog, wurde die Verursacherin nicht verletzt.

