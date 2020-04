Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Brand in Gebäude - Bislang kein Hinweis auf verletzte Personen - Dachstuhlbrand am Rande der Innenstadt von Kenzingen - Erstmeldung

Freiburg (ots)

Landkreis Emmendingen

Stadt Kenzingen

Am 29.04.2020 gegen 01:00 Uhr wurde der Integrierten Leistelle von Feuerwehr und Rettungsdienst in Emmendingen gemeldet, dass im sogenannten "Alten E-Werk" in Kenzingen der Dachstuhl brennen würde.

Vor Ort wurde festgestellt, der Dachstuhl des großen Gebäudekomplexes an der Alten Elz im Vollbrand steht. Derzeit läuft ein groß angelegter Lösch- und Rettungseinsatz an. Einzelne benachbarte Anwesen in der engen mittelalterlichen Bebauung wurden vorsorglich geräumt.

Stand: 01:30 Uhr

Es wird nachberichtet.

FLZ/mt

