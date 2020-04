Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Lottstetten: Vorfahrtsmissachtung durch alkoholisierten Fahrer - zwei Verletzte

Freiburg (ots)

Am Mittwochabend, 29.04.2020, sind zwei Autos in Lottstetten an der Kreuzung Nacker Straße/Gärtnereistraße kollidiert und zwei Verletzte zu beklagen. Gegen 18:15 Uhr hatte ein 29-jähriger Dacia-Fahrer an der Kreuzung nicht die Vorfahrt eines von rechts herannahenden Citroen beachtet. Die Autos kollidierten, wobei der Dacia in einen Vorgarten geschleudert wurde. Die beiden verletzten Fahrer, den Citroen steuerte ein 36 Jahre alter Mann, kamen in umliegende Krankenhäuser. Bei der Überprüfung der Fahrtüchtigkeit wurde beim Dacia-Fahrer Alkoholeinfluss festgestellt. Eine Überprüfung mit einem Alcomaten ergab gut 1,2 Promille. Eine Blutentnahme wurde angeordnet. Der entstandene Sachschaden am Garten und an den Autos liegt bei insgesamt ca. 22000 Euro. Diese mussten abgeschleppt werden. Die Feuerwehr Lottstetten unterstützte die Rettungs- und Bergemaßnahmen.

Medienrückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Freiburg

Pressestelle

Mathias Albicker

Telefon: 07741 8316-201

freiburg.pressestelle@polizei.bwl.de



Twitter: https://twitter.com/PolizeiFR

Facebook: https://facebook.com/PolizeiFreiburg

Homepage: http://www.polizei-bw.de/



- Außerhalb der Bürozeiten -

E-Mail: freiburg.pp@polizei.bwl.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell